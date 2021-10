Instalarán baños públicos en playas de Necoclí por represamiento de migrantes

Ante el represamiento de 22.000 migrantes en Necoclí, Antioquia, muchos de ellos durmiendo en carpas en las playas, las autoridades instalarán diez baños públicos en la zona y adelantarán jornadas de limpieza.

El propósito es suministrarles agua para que se bañen y tengan condiciones más dignas mientras logran un cupo para viajar a Acandí, Chocó.

El alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, aseguró que durante mucho tiempo el municipio será un lugar de tránsito de los migrantes que buscan llegar a Panamá y luego a Estados Unidos.

"No es posible retirar las carpas de las playas y es un tema humanitario porque ellos no tienen dónde quedarse ni hospedarse. Les vamos a prestar las condiciones básicas para que, si van a continuar en las playas, tengan condiciones dignas como un lugar para bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas. Mientras haya represamiento, las carpas no se van a acabar", señaló.

El mandatario agregó que uno de los propósito es “acelerar el crecimiento de capacidad en agua potable, esto es una inversión que ya se ha hecho por parte de la Gobernación y del municipio superior a los $3.500 millones y esperamos que en los próximos días ese aumento pueda darse porque es una de las problemáticas tanto de salud como de salubridad”.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se comprometió a avanzar en la vacunación de los migrantes para evitar brotes de coronavirus. También se continuará apoyando al Hospital San Sebastián con personal asistencial e insumos ante el incremento de consultas. Y se acompañará la auditoría para que la institución reciba el pago por la atención de los extranjeros.

La dificultad para la salida de migrantes radica en que cada día llegan unos 1.500 a Necoclí, pero solo pueden salir 500 hacia Panamá por el acuerdo binacional con Colombia.