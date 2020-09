Investigan abuso sexual a paciente en un hospital de Bello, Antioquia

Las autoridades investigan la denuncia de un paciente del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, quien aseguró que un enfermero le suministró una gran cantidad de medicamentos para dormir y lo abusó sexualmente.

En un comunicado, la institución afirmó que se le está brindando acompañamiento al usuario y la situación se puso en conocimiento de la Policía, la Fiscalía y la Personería para que se esclarezca lo ocurrido.

Un paciente del Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Antioquia, denunció que fue abusado sexualmente en la institución. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el hecho. ⬇️Lea el comunicado del hospital: pic.twitter.com/A8Z1VuUnNp — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) September 9, 2020

En un video de 6 minutos, que publicó en su cuenta de Facebook, el paciente explicó que fue remitido de un hospital de Puerto Berrío al Marco Fidel Suárez. Dijo que durante la noche, el enfermero ingresó a la habitación, le dio cinco pastillas y varias gotas supuestamente para un fuerte dolor de cabeza que lo aqueja y quedó dormido.

"Estas gotas me dan sueño, me dejan entre sonámbulo y bobo. Yo me levanto a las 3 de la mañana y encuentro que este enfermero me estaba practicando sexo oral. Yo, entre dormido, solo veo la situación porque no me puedo moverme", señaló.

El personero de Bello, Bernardo García, aseguró que un funcionario delegado hace seguimiento a la denuncia y, como garante de los derechos humanos, escucha la versión del paciente, del enfermero y del hospital.

"Nosotros estamos allí escuchando al paciente, la versión que todos conocen, obviamente también en el proceso de activación del Código Fucsia que lleva a esclarecer si los hechos se consumaron o no se dieron", puntualizó.

Una de las denuncias del paciente es que luego del presunto abuso y de tomar los medicamentos, quedó con un hipo. Además, pidió celeridad en las investigaciones pues considera que sus derechos fueron vulnerados.

En el comunicado del hospital Marco Fidel Suárez se afirmó que, una vez conocieron el caso, se activaron “todos los protocolos institucionales y normativos para la toma de exámenes y seguimiento clínico los cuales reposan en la historia clínica del usuario”.