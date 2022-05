Investigan el hurto de 15 computadores de la Secretaría de Hacienda de Medellín

En Medellín las autoridades investigan quiénes serían los responsables del robo de 15 computadores portátiles pertenecientes a la Secretaría de Hacienda de la ciudad y que fueron sacados de Plaza Mayor forzando la puerta principal.

El caso se presentó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, por lo que cuando los funcionarios llegaron a trabajar en la mañana dieron aviso a las autoridades del robo, tras evidenciar que había sido violentada la puerta.

Por ahora llama la atención que este lugar, que es el centro de convenciones de la capital antioqueña, cuenta con vigilancia privada las 24 horas del día y cámaras de seguridad.



El coronel José Galindo, comandante operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que inmediatamente se conoció el hurto, fueron nombrados investigadores de policía judicial y hombres de inteligencia, que se desplazaron al complejo de Plaza Mayor para recopilar la información.

"En este lugar se lograron recaudar importantes elementos materiales probatorios y evidencia física del sistema de cámaras, no solamente de Plaza Mayor, también de la ciudad de Medellín y algunas de cámaras privadas. En este momento avanzan la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que nos conduzca a identificar los delincuentes, a individualizarlos y capturarlos", dijo el coronel Galindo.

¿Había información sensible en los computadores?

En redes sociales, varios ciudadanos cuestionaron el robo de estos computadores luego de que el recién posesionado alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, anunciara una auditoría forense a la Contraloría.



Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín, aclaró que en los equipos no había información sensible, debido que los procedimientos no lo permiten.

"Es importante anotar que por las políticas y procedimientos de seguridad informática de la Alcaldía la función de estos equipos no es almacenar información, sirven como herramienta para procesar la información que se almacena en los servidores. Eso garantiza que no hay pérdida de información por la unidad de contaduría de la Secretaría de Hacienda", detalló el secretario.

Por ahora, el alcalde encargado de Medellín afirmó que solicitó a las autoridades investigar el caso.