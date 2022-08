Investigan extraña desaparición de arquitecto en Antioquia

Carlos Cano Domínguez, un arquitecto de 62 años de edad, salió el pasado 6 de agosto con un amigo con rumbo para San Pedro de los Milagros, Norte de Antioquia.

Su familia tiene recuerdo de los últimos días que tuvieron razón de él, más no mucha claridad de si en verdad llegó a ese municipio del norte de Antioquia o si lo desaparecieron en Medellín.

A la hermana con la que vivía, le dijo que posiblemente le iba a salir un trabajo y que se quedaría para ver de qué se trataba, algo que la familia no consideró extraño teniendo en cuenta que su actividad profesional era freelance.

Al jueves siguiente comenzaron las sospechas, cuando en un mensaje de WhatsApp escribió que había atropellado una persona en una moto y que necesitaba seis millones de pesos para librarse del lío, una historia que ya se ha utilizado anteriormente para hacer extorsiones. No obstante, según narró Enrique Páez Domínguez, hermano del desaparecido, trató de seguir con la conversación para tener respuestas sobre él e incluso pidió una videollamada.



"Recibí una llamada justo después de que te dije: listo, son seis millones de pesos, dime a dónde te los consigno. Yo les dije dos bancos y ellos me dijeron, no, a cualquiera de los dos", contó a RCN Mundo.



Uno de los detalles que ahora toma relevancia es que Carlos habría autorizado que alguien recogiera su vehículo en su lugar de residencia, en la zona Centro Occidental de Medellín, por lo que ahora buscan también con cámaras el rastro del mismo. De hecho, la Fiscalía indaga si nunca salió de la capital de Antioquia.

"Digamos que empezamos el proceso mal, porque lo empezamos como si él sí estuviera desaparecido varios días en San Pedro de los Milagros, pero a la final nunca supimos si sí llegó a allá o no. Entonces la fiscal nos dijo que empezamos mal, porque él dice aquí, dice acá, pero no dice dónde. Sabemos que lo recogió un carro, pero no sabemos para dónde se lo llevó", detalló el familiar.



Enrique narró que una voz detrás del teléfono de su hermano manifestó que supuestamente Carlos había atropellado al comandante de un grupo armado y que debía pagar el daño de una motocicleta. Por ahora, la familia no ha recibido respuestas de las autoridades en el norte de Antioquia y no guardan esperanza de que esté vivo, pero exigen saber qué fue lo que en verdad pasó.



"Ya nosotros pensamos nada realmente bueno, nosotros en estos momentos estamos pensando que nuestro hermano está muerto, que no está retenido, no está secuestrado", agregó.

En redes sociales se han conocido en los últimos días diversas historias de la modalidad Falso servicio, en la que solicitan a profesionales de distintas áreas del conocimiento asistir a zonas rurales para cotizar trabajos o para ejecutarlos y allí son extorsionados o piden sumas de dinero a las empresas y familias. Presumen que Carlos sería uno de estos casos.