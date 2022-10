Hay conmoción en el sector de La Estrella, departamento de Antioquia, por cuenta de la muerte de un pequeño de solo un año de edad, al interior de su vivienda, en la madrugada de este lunes, 24 de octubre.

Las autoridades llegaron hasta el lugar y se encontraron una triste escena. El niño presentaba golpes en la cara y, en particular, en la boca, pero aún tenía vida, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su descenso.

Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana, Carlos Humberto Rojas, aseguró que era “muy temprano para determinar si fue una muerte violenta o un accidente, por lo que documentan todos los testimonios e investigaciones en la vivienda donde ocurrieron los hechos”.

Aunque avanzan las investigaciones, aún no hay muchos detalles que no se conocen, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

El cadáver del pequeño ya se encuentra en Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

Por lo pronto, los padres del menor seguirán vinculados a la investigación, teniendo en cuenta que pudo haber existido maltrato físico en reiteradas ocasiones.