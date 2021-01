Investigan panfleto amenazante contra varios jóvenes en nordeste de Antioquia 

En un panfleto, firmado al parecer, por integrantes del Clan del Golfo, fueron amenazados dieciocho jóvenes de los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste de Antioquia. En la misiva, aparecen las fotografías de los intimidados, pero las autoridades investigan la veracidad del pasquín.

El alcalde de Remedios, Jhon Jairo Uribe Castrillón, dijo que aún las autoridades en la zona no tienen información sobre la circulación de panfleto amenazante, pero con el apoyo de la policía adelantan las investigaciones para determinar si es veraz o no.

"La policía me dice que no tienen conocimiento, hasta el momento no les han notificado nada. No sé si sea que está circulando solo en Segovia y ahí amenacen a los jóvenes en Remedios". Insistió el mandatario que aún están verificando la circulación y procedencia del panfleto.

Por otra parte, voceros del Proceso Social de Garantías, (PSG), aseguraron que los jóvenes y la población civil en general está atemorizada, por lo que piden ayudas urgentes para proteger a la comunidad y evitar desplazamientos masivos y homicidios.

Triple homicidio en el Bajo Cauca

Un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y Los Caparros, serían las causas del ataque armado que dejó a tres jóvenes asesinados en Tarazá, Antioquia. Las autoridades, con el apoyo de la Policía y el Ejército, tras un consejo extraordinario de seguridad, tomarán medidas adicionales para proteger a la población civil.

Las víctimas mortales del triple homicidio fueron identificadas como Jhon Deivi Cuello Jaramillo, de 18 años, Duván Tapias con una edad por determinar y un menor de 17 años. Además, otra persona resultó gravemente herida.

El alcalde de Tarazá, Ferney Álvarez Ortíz, insistió que en la zona delinquen el Clan del Golfo y Los Caparros, por lo que el triple homicidio está relacionado con los enfrentamientos que sostienen estos grupos armados ilegales en el territorio.