Luego de que se conocieran presuntas irregularidades que se estarían presentando en un contrato de instalación, configuración y puesta en marcha de equipos electromecánicos en túneles vehiculares en Antioquia, por un valor superior a los $500 mil millones, la directora jurídica del Invías, Catalina Téllez, garantizó su cumplimiento en el tiempo asignado (5 años).

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria se refirió sobre el poco interés de otros participantes por presentar una oferta. “Solo tuvimos una propuesta dentro del proceso. No sabemos por qué no se presentaron más oferentes pues tuvieron el tiempo suficiente para presentarse. El proyecto tiene las condiciones mínimas”.

“Se revisó el tema de la asegurabilidad del contrato en el que inicialmente se tenían inquietudes frente a las pólizas. Las condiciones que se estaban dando en el proceso eran mínimas para que pudieran participar. Tuvimos 150 observaciones de alrededor de 28 interesados en el proceso. Pero no sé por qué no se presentaron más interesados”, agregó.

Asimismo, mencionó que “no hay ningún problema que sólo sea un oferente. Si hubiesen llegado más pues se hubieran tenido en cuenta los demás. Verificamos todos los requisitos técnicos que tuvieran capacidad, que los contratos tuvieran experiencia. Hoy miraremos todas las condiciones en la audiencia pública”.

Frente a la presunta falta de experiencia de una de las firmas que integra el consorcio que desarrollará el proyecto, la directora señaló que, “no es cierto que el consorcio no tenga experiencia. Nosotros revisamos los contratos. Acreditaron contratos en Colombia y en el exterior. Las tres firmas cumplen con las condiciones. Esas tres firmas se presentaron al proceso de equipos electromecánicos al Túnel de la Línea y son los que están operando en ese proceso”.

“Comsa tiene más de 10 años de experiencia en el mercado internacional. Comsa Colombia se constituyó hace poco y tiene un socio único que es la sociedad española. La Ley en Colombia permite que las empresas menores de tres años acrediten experiencia de sus socios y para este caso la experiencia fue aportada por la sociedad extranjera”, aseguró.

También, indicó que “el tema de la constitución de capital es distinto al respaldo y capacidad que tenga la empresa. Si tiene el respaldo de la casa matriz para ejecutar el proyecto pues es diferente al capital. En el tema de los estados financieros en este tipo de procesos pedimos que nos acrediten que tienen capital de trabajo, que tienen niveles de endeudamiento, que tienen índices de liquidez y si los cumplen después de verificar esa información contra los documentos que nos presentan, pues no somos una autoridad para decir si los estados financieros o no están bien”.

Respecto de la firma que tiene un solo empleado y es el propio representante legal, Téllez manifestó que, “yo no puedo decir si tiene uno, diez o cinco empleados. A nosotros nos entregan una certificación bajo la gravedad de juramento y nosotros en aras de la buena fe corroboramos la información que a nosotros nos asiste. Pero no podemos pedir información más allá de lo que se exige en el pliego de condiciones porque estaríamos en contra de las reglas de la contratación”.

Adicionalmente, dijo que “hasta donde tenemos competencia puedo garantizar que la evaluación se ha hecho conforme al pliego de peticiones. Todo se ha verificado y esperamos que el contrato se ejecute dentro del término señalado, dentro de las condiciones señaladas y ofrecidas en la propuesta por el contratista. Tendremos la interventoría y la supervisión de la entidad para que el contratista cumpla con lo que se está comprometiendo”.

Téllez concluyó diciendo que “ese escrito que nos llegó, por parte de la firma, es un escrito de un tercero que no era parte del proceso y que hace unas observaciones y no las radica en el Secop sino a correos de la entidad. Al no llegarse al proceso en debida forma, la atendemos como un derecho de petición que resuelve en los términos de la ley y a la cual le estamos dando respuesta a todas las afirmaciones y las cuales algunas adolecen de la totalidad de los hechos”.