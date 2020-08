JEP decretó medida cautelar para proteger el Cementerio Universal de Medellín

Son ocho las zonas del Cementerio Universal que permanecerán cerradas por un lapso de 120 días, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz decretara medida cautelar, preventiva, parcial y provisional de protección al camposanto.

Dicha medida responde a una solicitud realizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que busca proteger los cuerpos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada de la Comuna 13 de Medellín.

Recordó el Movice que en este cementerio se encuentran un sinnúmero de cuerpos de personas no identificadas, y presenta una situación riesgosa que ha afectado la búsqueda de víctimas de desaparición de la capital antioqueña. Añadió que no se tiene certeza aún del número de no identificados que allí han sido inhumados, ni el lugar exacto donde reposan.

De acuerdo con información de la JEP, entre los años 1989 y 1995 en el cementerio Universal fueron sepultadas 1.030 personas no identificadas; mientras que entre 1999 y 2001 el número de inhumados sin identificar fue de 490.

Aseguró el Movice que a los graves problemas de registro, clasificación y documentación en el lugar, se suma la indiscriminada exhumación y entrega de restos a instituciones educativas para efectos de investigación, como el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

Por ende, añadió, la situación es tan compleja que no fue posible decretar medida cautelar sobre todo el cementerio, y por ende se ordenó el cierre y suspensión del servicio en solo ocho zonas.

Durante los 120 días de cierre se adelantarán acciones que tienen como fin garantizar la protección de los cuerpos allí sepultados, identificar los lugares específicos de inhumación de personas no identificadas, y dar respuesta a familiares para que pueda identificar a sus seres queridos.