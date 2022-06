Juan Camilo Restrepo, exalcalde (e) de Medellín, habla tras durar solo 15 días en el cargo

Juan Camilo Restrepo, quien fue designada por el presidente Iván Duque el pasado 12 de mayo, como alcalde encargado de Medellín, se despidió del cargo oficialmente este miércoles, cuando se conoció que la alcaldesa encargada será Andree Uribe, actual secretaria de Salud.



A su salida del cargo este miércoles, asunto que le acarreó la apertura de un incidente de desacato por no dejar sus funciones el pasado 27 de mayo, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia así lo determinó, Restrepo manifestó que se va con la tranquilidad del deber cumplido.



"Desde un principio me prometí trabajar por recuperar la institucionalidad a Medellín, sus formas, sus maneras y llevar con honor el título de alcalde de nuestra ciudad, pero también me propuse recuperar la unidad. El liderazgo del siglo XXI es el que une lo público y lo privado y en estos momentos de crisis, que está tan resquebrajada", dijo.



De otro lado, agradeció al presidente Iván Duque por haberle dado este encargo, luego de que esta mañana se derogara el decreto que así lo establecía, con el nuevo decreto que nombra a Andree Uribe.

"Gratitud al señor presidente de la República por la confianza dada, pero también gratitud por toda la cantidad de gente que recibió nuestro mensaje con esperanza, con ánimo, con ilusión, gracias Medellín. Por último pedirle a Dios y a la virgen que protejan a la ciudad y a todos sus habitantes", detalló Restrepo, Alto Comisionado de Paz.



Otras reacciones



Al nombramiento también reaccionó el suspendido alcalde Daniel Quintero, destacando la hoja de vida de Uribe y su labor como secretaria de Salud, en un momento como la pandemia.



"Gracias Alcalde, soy una orgullosa Enfermera de la Universidad de Antioquia, crecí en el norte de la ciudad luchando por construir una Medellín que crea en la medicina preventiva, la salud mental y en la que la salud no sea un negocio sino un derecho", dijo Andree Uribe en su cuenta de Twitter.