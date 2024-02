Juan Carlos Upegui podría continuar siendo concejal pese a fallo de alto tribunal

Con el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia en el que en primera instancia decretó la pérdida de investidura de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín, debido a que su padre Carlos Alberto Upegui Mejía, ejerció autoridad administrativa cuando fue rector en un colegio público de la ciudad.

Según la defensa de Upegui este fallo es de primera instancia, por lo que el concejal apelará ante el Consejo de Estado.

Juan Esteban Arboleda Jiménez, abogado especialista y magíster en derecho administrativo, consultado por RCN Radio, es un derecho que le asiste de manera constitucional a una revisión y a una segunda instancia y que solo así el fallo tendrá un efecto suspensivo

“La decisión es en primera instancia por lo que por ahora no podrá ejecutarse hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie en segunda instancia”, señaló Juan Esteban Arboleda Jiménez, abogado especialista.

Juan Carlos Upegui Vanegas ex candidato a la Alcaldía de Medellín y actual concejal de la ciudad, seguirá en su curul hasta que el Consejo de Estado cierre el caso con un fallo de segunda instancia.

Por otro lado, se presentó un salvamento del voto del magistrado Carlos Pinzón, en el cual el magistrado difiere del fallo. En lo que para su concepto la inhabilidad no existe. Porque el señor Upegui aspiró a ser alcalde de Medellín y no concejal.

“En ese entendido la inhabilidad que le está cursando al doctor Juan Carlos Upegui, no le es aplicable porque él no fue elegido concejal, no aspiró a ser concejal sino, que fue designado en virtud de del estatuto de la oposición”, subrayó el abogado especialista y magíster en derecho administrativo, Juan Esteban Arboleda Jiménez.

En otras palabras, de acuerdo con la explicación que realizó el abogado Arboleda, lo que dice el magistrado es que se presenta un vacío en la norma y que ese vacío se debe interpretar a favor de Juan Carlos Upegui.

Una vez se conoció el salvamento del voto por parte del magistrado Carlos Pinzón, Juan Carlos Upegui, se pronunció en X, manifestando que:

“En el afán de sacarme se equivocaron tal como quedó consignado en el salvamento de voto del Magistrado Carlos. Atropellaron la democracia para dejar a Federico Gutiérrez sin oposición”.

Así mismo, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en la misma red social hizo lo propio y dijo “Se conoce el salvamento de voto en el caso de Upegui que ahora deberá ir a segunda instancia en el Consejo de Estado. Hay esperanza. Fuerza Upegui”.

En caso de que el fallo en segunda instancia no sea favorable para el concejal del movimiento Independientes, llegaría en quien era 21 en la lista repartidora, quien hace parte de Creemos.