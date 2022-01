Juez absolvió al músico Felipe Muñoz del delito de aborto no consentido

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín emitió un sentido de fallo absolutorio a favor de Andrés Felipe Muñoz, baterista de Tr3s de Corazón, quien era sindicado del delito de aborto no consentido.

La investigación comenzó cuando una amiga quedó embarazada tras sostener una relación con el líder barrista, y lo acusó de haberle dado un jugo con una sustancia que le habría provocado la pérdida del bebé.

Sin embargo, durante el juicio, la defensa demostró que se trataba de un embarazo anembrionario, no viable, que no tenía embrión, así que no tenía posibilidades de seguir, según el dictamen de un ginecólogo que analizó los exámenes.

Tampoco se pudo comprobar que la botella presentada durante las audiencias era la misma que el músico le dio a la mujer y menos que contuviera la supuesta sustancia abortiva.

Andrés Felipe Muñoz publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció a las personas que lo apoyaron y destacó el trabajo de los abogados y los médicos.

"Estoy contento, estoy feliz porque soy inocente, la justicia colombiana lo ha demostrado. No quiero ser triunfalista y quiero mantener la serenidad, la misma que le quiero pedir a todos los que me respaldan para que simplemente celebremos mi inocencia. Es importante respetar los debidos procesos y, en este caso, es indispensable que un juez se pronuncie, como lo hizo a mi favor", señaló.

Según el músico, la mujer le pidió unas pastillas y un jugo, el cual compró en un dispensador, y se los dio mientras esperaban unos resultados. Sin embargo, minutos después, ella se fue del lugar sin explicación.

Muñoz aseguró que la denuncia afectó su tranquilidad y la de su familia, pues ha sido víctima de señalamientos en redes sociales y hasta agresiones en eventos públicos.