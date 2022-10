Karen Castaño y el enemigo silencioso en su propia casa, que la atacó desde los 8 años

El caso de Karen Castaño y sus declaraciones que dieron a conocer los motivos que la llevaron a la muerte, se suma a los tantos casos de violencia contra la mujer que ponen sobre la mesa la necesidad de reforzar los canales de ayuda en el país y de la violencia intrafamiliar que sigue desencadenando fatídicos hechos como estos a diario.

Testigo de lo que sucedía en la vida de Castaño antes del hecho registrado el pasado 4 de octubre en Medellín, fue su tía, quien mantuvo reservada su identidad en una conversación con Noticias RCN.

La mujer reveló que asistió a la clínica de la que la joven se lanzó y en la que permanecía, para conocer de la propia voz de Castaño los motivos de su decisión.

Vale la pena resaltar que la joven permanecía bajo cuidados clínicos por haberse causado heridas en un brazo y su cuello. Mientras se recuperaba, Castaño llamó a su tía para contarle los abusos de los que había sido víctima desde los 8 años por parte de hombres que hacían parte de su núcleo familiar, específicamente por parte de uno de ellos, que incurrió en el delito de acceso carnal violento.

“Él venía tocándola y acosándola desde niña, como desde los 8 años, y ya cuando ella fue entrando a su adolescencia fue que empezó a atacarla sexualmente”, indicó la tía Karen Castaño al medio citado.

Las declaraciones de la joven fueron corroboradas por la misma familiar, quien aseguró que ella también fue víctima de estos abusos frecuentes y que la llevaron a irse de su hogar en la adolescencia, después de que denunciara lo sucedido y recibiera amenazas.

“Yo primero hablé con mi familia, pero me maltrataron, me amenazaron”, dijo la familiar, que también indicó que logró huir a tiempo, pero su sobrina no pudo. "Yo me fui por los abusos, aunque no fue igual como le pasó a Karen que fue carnal. La violaron.", agregó la tía de Karen.

No obstante, aún se desconoce quiénes son los hombres que cometieron estos abusos en contra de Karen Castaño y su tía durante años, y que llevaron a la muerte a la joven.

Sobre el principal causante de los daños físicos y psicológicos, la víctima expresó antes de morir, que "el principal responsable de que yo me quiera morir es esta persona y dos miembros más de la familia", y a través de una carta escribió: “No sé si él haya llegado a tocar a mi niña, si le haya hecho algún daño a mi niña, no estoy segura, pero yo tengo mis dudas y me siento una mala madre”.

La muerte de la joven sigue siendo materia de investigación.