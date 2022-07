La hora del recreo evitó más muertes en la tragedia de Andes, Antioquia

La profesora Eliana Rincón, narró cómo los niños de la escuela rural de Tapartó, en Andes (Antioquia), lograron sobrevivir al deslizamiento que se presentó este jueves, en horas de la mañana. La hora en la que la tierra se vino abajo fue clave, ya que los niños estaban en descanso y pudieron correr.

Sin embargo, tres menores no lograron ponerse a salvo y perdieron la vida, en un hecho que, de acuerdo con la profesora Eliana, no se pudo prever. Al momento, las familias de los menores fallecidos reciben acompañamiento psicológico, al igual que varios de los niños afectados.

"Todos estaba jugando, cuando de repente los niños vieron que se venía esa tierra y gracias a Dios los niños, muy inteligentes, empezaron a salir. Yo quedé en shock y doña Alba, la madre de familia que estaba conmigo, me jaló, cogió a su niña y empezamos a correr hacia donde los niños que iban adelante de nosotras", contó en RCN Mundo.

La profesora también recordó que los niños que estaban en el salón de clases no lograron correr, "no pudimos verlos porque uno en esos momentos no tiene noción de nada, son segundos. Uno no tiene tiempo de mirar atrás, solamente veíamos a los niños que estaban adelante de nosotras corriendo y ellos logran bajar".

En su relato contó que de los 18 niños, 17 lograron correr y ponerse a salvo y solo uno fue alcanzado por el lodo. "El niño ya había logrado llegar a la carretera, prácticamente, pero mientras corría lo agarró todo ese lodo y quedó solamente media parte de su cuerpo atrapada. Yo no tengo tiempo de seguir bajando por el camino y me tuve que tirar por un barranco y es cuando veo al niño que estaba a mitad enterrado".

Es en ese momento, en el que Eliana ve que el niño está golpeado, tenía sangre en su carita, "pero él me habla y ahí es cuando yo cómo puedo lo saco".