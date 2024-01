La “trocha de la muerte”, así es conocida la vía donde ocurrió la tragedia en Chocó

La Gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, se refirió en entrevista para RCN Radio al estado de las vías del departamento, donde sostuvo que actualmente ella encarna el dolor y el clamor del pueblo chocoano que por más de 20 años ha estado condicionado a unas vías que no permiten el progreso del departamento.

“Los chocoanos vivimos con el dolor de saber que en un estimado de más 20 años no hemos logrado generar las intervenciones y las inversiones a estas vías que son nacional”, dijo. Asimismo, sostuvo que por el estado de las vías no se ha podido garantizar las condiciones dignas no solo para conectar y progresar, sino para que la vida y la dignidad de la gente no se vea menoscaba por tragedias como la ocurrida el viernes 12 de enero que deja hasta ahora 37 personas fallecidas.

Igualmente, se refirió a la intervención de INVIMAS, al reafirmar que es una vía accidentada donde permanente ocurren este tipo de sucesos y la intervención del Instituto Nacional de Vías debe ser con innovación en ingeniera para garantizar que la vía sea segura.

La carretera es conocida como la “trocha de la muerte” porque allí se han registrado varios episodios trágicos, uno de ellos corresponde a la muerte de ocho personas el 23 de abril del año 2016, cuando un bus de la empresa Arauca y una volqueta fueron sepultados por un alud de tierra en la vía Quibdó-Pereira en jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó. Igualmente, hace 14 años, 41 personas murieron al caer el bus en el que se desplazaban en la vía que conduce de Medellín a Quibdó, en Carmen de Atrato (Chocó).

De acuerdo con la mandataria departamental, el mal estado de las vías condena a Chocó a la ausencia de desarrollo, de progreso y al "dolor de perder a los familiares permanentemente”.

La mandataria también denunció que las aerolíneas que prestan el servicio hacia el departamento están especulando con el dolor y las necesidades de los chocoanos y sus familias al subir cuatro, cinco y seis veces más el precio de los tiquetes. “Los precios son astronómicos, los elevaron en cuanto pasó la emergencia, en cuanto saben que hay un bloqueo lo hacen”, dijo.

Hasta el momento van 37 cuerpos encontrados en la tragedia que enluta a los chocoanos y el número de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas.