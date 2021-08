La verdad detrás de la mujer usó burka en las calles de Medellín y paralizó el tráfico

Decenas de personas en el Centro de Medellín vieron cómo una mujer vestida con un burka azul, similar al que usan las afganas, caminaba por Junín, La Playa, Parque Berrío y hasta por las escaleras del Metro.

Se trataba de la artista Isabel Palacio, quien aceptó el experimento social que le propuso un amigo fotógrafo, para conocer la reacción de los transeúntes, a propósito de la llegada de los refugiados al país.

Más información: Medellín también está dispuesta a recibir ciudadanos afganos de manera transitoria

Isabel Palacio, quien hace performance, contó que la experiencia fue muy retadora al ver la cara de asombro de algunas personas, escuchar sus comentarios y sentir en carne propia lo que es vivir con un burka.

"Me gusta mucho la fotografía de desnudo y esto fue un choque para mí. Sentí demasiado calor. Me recogí el cabello hacia atrás para que no se me viniera a la malla y no me lo podía tocar. No podía acceder a mi propio cuerpo, pese a que lo tenía cubierto y separado del resto del mundo", señaló.

Lea además: Investigan presuntos vínculos de policías y Clan del Golfo en Segovia, Antioquia

El fotógrafo Daniel Alvarado, creador de la iniciativa, estuvo muy cerca de Isabel para retratar la reacción de los transeúntes y escuchar comentarios como: ‘cuidado, puede llevar explosivos’, ‘qué pesar de esa mujer’ o ‘llegaron los primeros refugiados’.

"Un señor que vendía dulces le dijo: 'tranquila, mi amor, acá no tienes que utilizar eso'. Una mujer venezolana sintió empatía con ella, que también parecía migrante. Otro hombre dijo: 'vea, ahora las mujeres de Medellín se van a vestir así'", recordó.

La idea de Daniel Alvarado es replicar la actividad en otras ciudades del país, como Bogotá, debido a que 4.000 afganos van a llegar a Colombia en condición de refugiados y de manera transitoria.