Lancheros en el Golfo de Urabá retoman transporte de migrantes

Luego de que lancheros del Necoclí (Antioquia) se negaran a transportar a migrantes en sus embarcaciones tras la captura de dos empleados de este sector —lo que agravó la situación humanitaria en municipios del Urabá antioqueño por el represamiento de extranjeros en sus localidades—, representantes del Gobierno departamental, nacional y otras entidades se reunieron con los transportadores marítimos para llegar a acuerdos y continuar con la operación.

Le puede interesar: Policía rescató en Antioquia a tres menores que habían desaparecido en Cundinamarca

La conclusión principal de este espacio, comunicada por William Palacios como delegado de la Gobernación de Antioquia, es que, a partir de las 6 de la mañana de este viernes 1 de marzo se reanuda la operación marítima en el Golfo de Urabá, para los migrantes que se encuentran en los municipios antioqueños de Turbo y Necoclí y se desplazarán hacia Acandí, Chocó.

Adicionalmente, se acordó que para el miércoles 6 de marzo se convoca a un ''consejo de seguridad ampliado'' entre las alcaldías de Turbo, Necoclí y Acandí, con ''presencia de todas las instituciones de la región de Urabá'', según lo expuesto por Palacios.

Por su parte, Migración Colombia se comprometió a aumentar el número de funcionarios para esos mismos municipios, mientras que el Ministerio de la Igualdad adelantará espacios temporales para los migrantes en tránsito por estas dos localidades antioqueñas ya mencionadas.

Lea: Unidad de Búsqueda intervendrá cementerio de Rionegro para recuperar 30 cuerpos

En ese sentido, es importante señalar que una empresa transportadora de Necoclí esta semana había expuesto un derecho de petición en el que pedía claridad sobre las capturas, donde manifestaban que no son autoridades así que no cuestionaban el destino final de los usuarios, por ello solicitaron garantías y que los funcionarios de migración realizaran su trabajo en el momento del zarpe. Ante esa situación, ya el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, manifestó que el desconocimiento de la ley no es excusa.