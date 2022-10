Le llueven críticas a La Liendra por tomarse fotos, muy orgulloso, en mural de Pablo Escobar

El próximo año se cumplirán 30 años de la muerte del narcotraficante más sanguinario y famoso de la historia de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, quien fue abatido el 2 de diciembre de 1993, de un disparo en la cabeza, en el tejado de una casa en el barrio Los Olivos, en Medellín, terminando uno de los episodios más violentos de la historia de Colombia.

Aunque para algunos Pablo Escobar es recordado aún hoy como el 'Robin Hood' colombiano por las obras que hizo en barrios pobres de Medellín, incluso construyó un barrio que lleva su nombre, y el dinero que repartió entre sus partidarios de esa ciudad, sus sanguinarios crímenes siguen siendo recordados.

Escobar generó una guerra frontal contra el Estado colombiano, y fue responsable de la muerte de miles de personas, entre ellos de políticos, jueces, periodistas y policías. Por esa razón, es que causa mucha polémica que turistas viajen a Medellín para exaltar a Escobar.

La polémica de La Liendra

Precisamente esta semana empezó con una gran polémica por este tema alrededor del influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra.

La Liendra es uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia y a través de los años ha ganado bastante fama y ha conseguido una gran cantidad de seguidores que lo apoyan y siguen en cada una de sus aventuras.

Sin embargo, publicó varias fotografías, muy orgulloso en el barrio Pablo Escobar en Medellín, y posó muy sonriente en el mural del sanguinario narcotraficante.

Si bien escribió un mensaje diciendo que no busca exaltar a Escobar, aceptó que le impresiona la historia del abatido narco que fue responsable de cientos de muertes de inocentes en el país.

"Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar. Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños no glorifico a Pablo ni lo admiro pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto", escribió. A continuación la publicación.

