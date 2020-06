Ley seca en Medellín para el puente festivo del Día del Padre

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, hizo un llamado a la prudencia durante este puente festivo, cuando se celebra el Día del Padre. Y precisamente para evitar más contagios por coronavirus, el mandatario anunció que se decretó la ley seca, que regirá desde este viernes a las 6:00 de la tarde, hasta el martes 23 de junio a las 6:00 de la mañana.

Manifestó el mandatario que los epidemiólogos consideran de alto riesgo esta fecha, por ende se prohíben las visitas a los padres y las fiestas.

"El día del padre es un día que los epidemiólogos han considerado de alto riego. Por eso se prohíbe la visita a padres y las fiestas. Yo sé que es una medida muy difícil y los quisiéramos tener cerca, pero hoy cariño es distancia. Tenemos que cuidarnos entre todos, estamos en la etapa de responsabilidad ciudadana", dijo.

El alcalde recordó además que durante el primer día sin IVA, este viernes 19 de junio, el comercio tendrá horario extendido, al igual que el Metro de Medellín, que operará hasta las 12 de la medianoche. Asimismo, el sistema EnCicla prestará servicio hasta las 11:30 de la noche.

"Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente", añadió.

Insistió el mandatario en que el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y reiteró el llamado a acatar todas las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente, para evitar que el coronavirus se siga propagando en la ciudad.