Liborina declaró la calamidad pública tras incendio forestal que lleva tres días sin control

En el municipio de Liborina, occidente de Antioquia, tuvieron que declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta por un incendio en la cobertura vegetal que fue reportado desde el viernes y todavía no ha podido ser apagado.

El fuego comenzó en una montaña cercana al sector Loma Grande, en la ladera del río Cauca. Allí trabajan personas de la comunidad, los propietarios de una finca afectada y 18 unidades de bomberos de Sabanalarga y de Liborina, además de Guardabosques de EPM, el Dagran y el Ejército, que hizo varias descargas de agua desde cielo, pero no han podido apagarse las llamas.

Adriana María Maya Gallego, alcaldesa del municipio, indicó que pese al sobrevuelo que realizaron las fuerzas militares para intentar apoyar el control del incendio, identificaron que se estaba volviendo a aumentar, por lo que en un puesto de mando unificado este domingo evalúan otras acciones.

La alcaldesa agregó que, por estos días, han reiterado a la comunidad el mensaje de la prevención en la temporada de menos lluvias, o de verano, para que sean muy cuidadosos, no dejen botellas, vidrios o espejos en las zonas verdes, pero en este caso, no se ha determinado cuál fue la causa del incendio, debido que no se trata de un sitio turístico o altamente frecuentado.

“Eso fue a las laderas del Río Cauca, ahí dejan madera y no sabemos si de pronto fue un pescador, o un cigarrillo que se dejó, no sabemos. Como está haciendo tanto verano, no sabemos qué fue lo que lo generó", dijo Maya Gallego.



Agregó que por ahora también se requiere la presencia del Ejército en una vía contigua a la base del incendio. “Es muy importante el paso de personas por allí, porque hay una parte en la base pues del incendio, es un paso pues, es una vía terciaria y también debemos de proteger a las personas que por allá pasan. Se generó a la ladera del río Cauca, en la vía terciaria de Angelino”, detalló.



Por lo pronto, el municipio tiene abierta la posibilidad de apoyarse con la Fuerza Aérea, en caso de ser necesario, para que de nuevo se hagan más sobrevuelos y descargas de agua sobre la conflagración.

También solicitaron al Ejército, el apoyo de la unidad especial para monitorear el lugar, debido a que las unidades que tienen, se van agotando.