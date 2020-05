Líder comunal de Tarazá lleva doce días desaparecido

Doce días después no hay rastros sobre el paradero del líder comunal Jhon Fredy Restrepo Monsalve, quien desapareció en Tarazá, Bajo Cauca. El pasado 29 de abril pasó la noche en casa de un familiar, al amanecer salió a comprar víveres y desde entonces no se sabe nada sobre él.

Uno de los integrantes de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, William Muñoz, contó que se trata de un dirigente comunal que ha desempeñado cargos de liderazgo en esa zona, conocida como el Cañón de Iglesias, entre Tarazá e Ituango.

"No sabemos qué pudo haber pasado con él, no conocíamos sobre amenazas de muerte en su contra. Siempre se ha caracterizado por su capacidad de liderazgo con la comunidad. Hasta ahora no hay ninguna pista sobre su paradero, su familia tampoco sabe nada sobre él", dijo Muñoz.

Aclaró que no se conocían sobre amenazas de muerte en su contra, pues es muy admirado por la comunidad, misma que lo eligió como coordinador del comité de conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aguada cargo que desempeñó hasta finales de 2016.

En la zona hacen presencia Los Caparros, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias del frente 18 de las Farc. Sin embargo, William Muñoz, aseguró que no tiene conocimiento sobre quiénes serían los responsables de su desaparición que tiene conmocionada a la comunidad.

Entre tanto, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca denunció que los habitantes del municipio siguen siendo extorsionados por los ilegales que hacen presencia en la zona.

Recordemos que el mes pasado fue asesinado en Cáceres Carlos Mario Cañaveral, líder social del Bajo Cauca. También han tenido que salir desplazados de Tarazá tres líderes sociales porque su vida corría peligro.