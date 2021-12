Lo de Medellín es sistemático: Juan Pablo Barrientos sobre casos de pederastia

En ese sentido, se habrían encontrado cartas firmadas por Tobón en las que recomendó a curas señalados de abuso para irse a otras parroquias, incluso fuera del país.

Respecto al acceso a la justicia en todos los casos denuncias en Medellín, el periodista explicó que la mayoría son casos ocurridos hace 30 o 40 años.

"La ley ha cambiado y hoy ya las denuncias de este tipo no prescriben, pero no es retractivo, es decir, los casos de hace años no se investigan", señaló.

Explicó que esta situación no solo ha hecho que muchas víctimas no acudan ante las autoridades, sino que "como muchos son pobres van a las curias y ahí les dan la oportunidad para negociar y silenciar con millonarias sumas de dinero".

Finalmente, Juan Pablo Barrientos insistió que "el derecho canónico no puede estar por encima del derecho ordinario".