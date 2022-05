"Lo único que quiero es encontrarlos, abrazarlos por última vez": sobreviviente a tragedia en Itagüí

Luego de una tarde lluviosa con granizo incluido el pasado sábado, el invierno cobró la vida de padre e hija, que cayeron a la quebrada El Sesteadero, en la vereda Agizal, de Itagüí, Antioquia.

RCN Mundo habló con Cindy Bolívar, madre de Valery González y esposa de Estiven González, quien fue hallado en el río Aburrá, a la altura de Barbosa. La mujer relató cómo vivió esta tragedia.

"Eso fue muy horrible, pues, nosotros íbamos subiendo normal, porque ya habíamos esperado a que escampara, cuando nosotros íbamos subiendo, estaba medio brizando, cuando íbamos llegando a unas escalitas, veo yo y es que ya se venían todas esas piedras encima como si fuera la quebrada, una avalancha super alta", contó la madre.



Con un enorme sentimiento de impotencia contó que intentó salvar a su hija, tirándola a un barranco, pero este también se desprendió. "Que me lleve a mí, pero el barranco se cayó y la niña quedó pegada de mis pies. En ese momentico venía un palo y nos tumbó a las dos y detrás venía el papá. Entonces, yo me pegué de una moto y cogí la niña, pero se me zafó y el papá cogió la niña, cuando la cogió empezaron a caer piedras más grandes y nos tumbó a la quebrada", agregó la mujer.

Luego de ello y en su intento de sobrevivir, la joven madre intentó pegarse de las ramas: "Llegué a un punto que me pegué de un palo, pero el palo se quebró y cuando se quebró, yo mandé la mano y me pegué de una manguera, cuando mandé la mano, ya ellos no estaban, se habían ido", dijo.



De otro lado, recordó que en el sector El Pesebre no habían personas en la calle, porque apenas había escampado. "Él alzaba la niña y pedía como ayuda, pero yo no sé qué le pasó, si se desmayó o qué, porque la niña no gritaba, no hacía nada. Yo sé que todos dos están muertos, es muy lógico, pero yo los quiero encontrar rápido", agregó la mujer.

Búsqueda



La madre lamentó que los organismos de socorro le indicaran que había que esperar a "que el cuerpo flotara". "Yo estoy muy consiente de que ellos ya no están, lo único que quiero es encontrarlos, abrazarlos por última vez, estar con ellos, y ya. Ya sea mañana o pasado mañana, igual no nos vamos a cansar de hacer la búsqueda, pero que sea rápido que aparezca", dijo la mujer.



Los organismos de socorro indicaron que 19 entidades están articuladas para continuar con la búsqueda de Valery.