Los ganadores del atípico Desfile de Silleteros 2020

Francisco Orlando Quintero, de la vereda Barro Blanco del corregimiento Santa Elena, recibió el premio de la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, quien hizo parte del jurado.

El silletero se inspiró en la esperanza que tiene de volver a recuperar lo que se ha perdido por la pandemia.

"La idea era llevarle un mensaje a todo Colombia, Antioquia y Medellín, que todo va a estar bien. Nuestras fiestas no se pueden dejar perder. Ya hemos perdido muchas cosas y no dejemos ir la alegría, que es nuestra esencia. No me salen las palabras, de verdad", expresó durante la transmisión de la premiación.