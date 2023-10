Luis Pérez recibe apoyo de Pastor Alape para la Gobernación de Antioquia

Luego de la información que circuló en redes sociales este viernes 20 de octubre, donde Luis Pérez y Julián Bedoya habrían firmado una alianza para llegar a la Gobernación de Antioquia y donde el exsenador pondría a disposición toda su maquinaría para que el excandidato presidencial vuelva a llegar a liderar la entidad gubernamental, ahora se conoció el respaldo que le entregó el excomandante de las Farc, Pastor Alape, a Pérez Gutiérrez.

El exlíder de las antiguas Farc expresó al canal RCN que “nuestra gente, un sector importante, ha planteado que van a apoyar a Luis Pérez, porque es un candidato que garantiza avanzar hacia la construcción de paz. Por eso hemos dicho que Luis Pérez es un hombre que le apuesta a la paz, que tiene compromiso de paz y por eso aquí muchos integrantes de esta campaña nos han dicho claramente que el voto va a ser por Luis Pérez”

Cabe resaltar que Pastor Alape actualmente es candidato a la alcaldía de Puerto Berrio, Antioquia. Ambos candidatos a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre ya habrían tenido algunos acercamientos en años anteriores donde, al parecer, conversaron sobre la implementación del acuerdo de paz en el departamento.

Aunque desde que iniciaron las campañas políticas, diferentes ciudadanos y partidos han afirmado que Luis Pérez es el candidato de Petro, el exgobernador ha indicado en reiteradas oportunidades que, "no es el candidato de Petro, no es el candidato ni de izquierda, ni de derecha, que solamente lo han querido encasillar"; además, ha dicho no tiene el respaldo de ningún partido político.

Por otra parte, varios candidatos a la Gobernación de Antioquia han arremetido por la supuesta alianza entre Luis Pérez Gutiérrez y Julián Bedoya, expresando que Petro los juntó para robarse a Antioquia.