Luz Leidy Vanegas completó catorce meses desaparecida en Medellín

Su hija Yesenia Rivera, quien ha liderado una campaña de búsqueda, expresó su preocupación por los pocos avances en la investigación que permita encontrarla. Pidió a las personas que saben qué pasó con su mamá, que entreguen la información a las autoridades.

"Mi mamá ajustó catorce meses desaparecida, catorce meses llenos de angustia, dolor, preocupación, tristeza e incertidumbre. No sabemos absolutamente nada de ella. Si bien en la Fiscalía nos decían que estaban investigando, ahora nos dijeron que no saben nada. Lo último es que no están haciendo trabajo de campo en este momento", señaló.