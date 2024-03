Mala calidad del aire en Medellín: Personería realiza recomendaciones

La Personería Distrital de Medellín, a través del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat, realiza recomendaciones, debido a los problemas de calidad del aire que se viven en gran parte de la capital antioqueña.

Dado que las condiciones meteorológicas del territorio, al estar ubicado en un entorno montañoso y esto acompañado a que los vientos no ingresen de manera horizontal, hace que las condiciones de circulación del aire sean escasas.

A esta situación se suma el calentamiento global, la deforestación, las basuras y los vertimientos en ríos y quebradas, emisiones de fuentes móviles, que están generando que aumente la mala calidad del aire en el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

"De igual manera, esto viene siendo afectación mayor, debido a que está el calentamiento global, la deforestación, la mala disposición de los residuos sólidos y los vertimientos en quebradas", señaló Edna Romero, líder del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat.

Desde esta agencia del Ministerio Público hacen un llamado a la población y recomiendan procurar no realizar actividades físicas al aire libre. A los niños, niñas y adultos mayores estar al interior de las viviendas. Verificar que no haya fugas de gas en calentadores, estufas y tanques, hidratarse y consumir alimentos como verduras y frutos secos, pues estos ayudan a prevenir enfermedades respiratorias, y no arrojar residuos ni realizar vertimientos en ríos y quebradas.

Esto se une al llamado que realizaron desde la academia, específicamente desde la Universidad de Medellín, en donde Gabriel Jaime Maya Vasco, docente del programa de Ingeniería Ambiental, señaló que se hace necesario que tanto la ciudadanía como las empresas tomen medidas de prevención.

De continuar esta situación, Maya Vasco consideró que se debe acudir al Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá (POECA).