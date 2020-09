Maltrato a un caballo en Concepción, Antioquia, genera indignación

En un video aficionado se observa cuando un jinete le paga fuerte y en reiteradas ocasiones al caballo en el cuello y en la cara con un zurriago, que es una cuerda para domesticar animales. El hecho ocurrió en el sector Carrera Córdoba, a las afueras de Concepción, oriente antioqueño.

Solo una habitante, quien grabó las imágenes, se enfrentó al hombre por la golpiza que le estaba dando al equino, que hasta reventó el látigo.

"¡Lo vas a acabar. Esto es un maltrato animal. Lo vas a matar. No me voy a ir. Descarado. Pegate vos. Ya hasta quebraste el palo, qué tan duro le has dado!", le grita la mujer, mientras el hombre la manda a callar.

