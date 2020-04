Mandatarios en Antioquia respaldaron extender cuarentena hasta el 11 de mayo

Como una decisión “correcta” y “responsable”, calificaron las autoridades en Antioquia el anuncio del presidente Iván Duque de extender la cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo. Los mandatarios locales afirmaron que aumentarán los controles durante este periodo para hacer cumplir la medida y evitar una mayor propagación del coronavirus.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que serán muy estrictos con las medidas de bioseguridad que deberán implementar los sectores de construcción y manufactura, los cuales podrán retomar sus labores poco a poco para darle un respiro a la economía.

"Medellín ha sido ejemplo en el manejo de esta pandemia y no vamos a bajar la guardia. Esta es la decisión correcta y vamos a ser rigurosos con el cumplimiento de las medidas. No vamos a permitir que ninguna empresa que no cumpla las medidas de bioseguridad pueda operar", señaló el mandatario.

Respaldo firme de Medellín a la decisión del Presidente de la República de ampliar hasta el 11 de Mayo de la cuarentena obligatoria que ha permitido salvar miles de vidas. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 20, 2020

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, destacó que las localidades que estén libres de la COVID-19 retomarán de manera paulatina su actividad productiva, con las medidas preventivas.

El departamento tiene 29 municipios con casos confirmados y 96 sin reporte de la enfermedad.

"En la posibilidad que municipios que han tenido cero casos de coronavirus, en forma muy responsable y cuidadosa, empiecen en una desgravación gradual y creciente de las medidas de aislamiento", indicó.

Prorrogar hasta el 11 de mayo el aislamiento obligatorio, una decisión responsable del Presidente @IvanDuque.



Todo el respaldo desde Antioquia a la propuesta de reactivar gradualmente la economía del país, cumpliendo estrictos protocolos para proteger la vida. pic.twitter.com/GCmv2G3h7H — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) April 21, 2020

El transporte público, como el Metro, no podrá tener una capacidad superior al 35 por ciento. Los restaurantes permanecerán cerrados y solo se permiten los domicilios. Continuarán las restricciones para el transporte intermunicipal y los vuelos comerciales nacionales e internacionales, salvo de carga o de misiones humanitarias.