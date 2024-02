Manifestantes anuncian que mantendrán bloqueos indefinidos en peaje El Trapiche

Desde las 5 a.m., del 1 de febrero, los manifestantes que exigen el desmonte del peaje El Trapiche han estado en la doble calzada del sector El Machete y en la vía Cabildo, a la altura de la vereda Platanito de Barbosa, haciendo visible para los ciudadanos cuáles son sus pedidos al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Estos ciudadanos, representados especialmente por No Más Peajes para Barbosa, exigen que haya una fecha para el desmonte del peaje El Trapiche. Asimismo, según afirma Royer Gómez, miembro de esta veeduría ciudadana, piden que hasta que llegue el día del retiro de este, las categorías I y II deben quedar exentas de pago; es decir, los automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla; así como los buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.

Adicionalmente, los manifestantes han recalcado que desean hablar con el ministro de Transporte o el viceministro, así como con la dirección de la ANI, no con quienes han estado enviando para hablar con ellos. Así lo expresa Ángel Darío Osorio, secretario general de la veeduría No Más Peajes para Barbosa, que expuso que este 1 de febrero nuevamente se encontraron con que dejaron encargados del asunto a delegados ''sin ningún poder de decisión''. Por lo que declaró: ''No nos quieren ver aquí a los ojos, nos quieren ver la cara'', así que informa que se continúa con la protesta.

Protesta que se ha mantenido sin alteraciones del orden público y sin intervención del Esmad, por corredor humanitario establecido. El cual, de acuerdo con Ángel Darío Osorio, continuará funcionando de manera que el carril de la mitad sirva para darle paso a los vehículos cada hora diez minutos de flujo continuo.

Es decir que, la protesta se mantendrá, de manera ininterrumpida, hasta que haya reunión con MinTransporte y la ANI y se obtenga una respuesta clara acerca del retiro del peaje El Trapiche, que no aceptan que esté allí hasta 2051 según la ampliación de la concesión que en un inicio terminaba en 2021.