Maratón en Medellín 2023: los cierres viales que habrá por la carrera

Medellín se alista para uno de los eventos deportivos más esperados del año, donde se reunirán más de 17.000 atletas en las cuatro distancias 42K, 21K, 10K y 5K.

Por eso, el próximo 3 de septiembre la ciudad de la eterna primavera tendrá algunos cierres viales que afectarán el paso vehicular de los ciudadanos.

Por eso, desde las 4:30 de la mañana y hasta las 12:00 p.m. se implementarán varios cierres viales, algunos escalonados, otros temporales y en algunos casos, totales, en el centro y occidente de Medellín. Los cierres viales también afectarán a Envigado y Sabaneta.

Lea además: Sicarios asesinaron a una abogada frente a su hijo al salir de funeral en Envigado, Antioquia

Recorridos de la Maratón de Medellín

Los diferentes recorridos tendrán el mismo punto de partida y llegada: parques del Río, Pies Descalzos, Plaza Mayor y Teatro Metropolitano en Medellín. En el caso de los atletas que se enfrentarán a los 21K recorrerán Medellín, Envigado y Sabaneta, mientras que las demás distancias se harán exclusivamente en Medellín.

Los atletas de 42 kilómetros saldrán a las 5:30 a.m., los de 21K a las 6:00 a.m., los de 10K a las 8:30 a.m. y los de 5K a las 9:30 a.m.

De interés: Advierten que 45 hospitales de Antioquia podrían cerrar sus puertas por falta de recursos

Cierres viales en Medellín por la maratón

Pies Descalzos, parques del Río (costado oriental), Teatro Metropolitano: Carrera 62, carrera 57, carrera 58, calle 42 y calle 43, de 3:00 am a 12:00 m

Calle San Juan (calle 44): Sentido oriente – occidente desde avenida ferrocarril hasta avenida 80, de 5:10 am a 7:40 am.

Avenida 80: Sentido sur – norte desde carrera 70 hasta calle San Juan, de 5:25 am a 8:35 am.

Carrera 70: Sentido sur – norte desde avenida 80 hasta calle 30 (empalmando con calle 69b), de 5:30 am a 8:40 am.

Calle 30: Sentido occidente – oriente desde carrera 70 hasta carrera 48 (industriales), de 5:35 am - 8:55 am.

Avenida regional (calzada oriental): Sentido sur – norte desde calle 7 hasta calle 26 (Bancolombia), de 5:40 am - 8:50 am. La calzada occidental queda habilitada.

Avenida Industriales (calzada occidental): Sentido norte – sur desde calle 31 hasta calle 24, de 6:00 am - 10:00 am.

Avenida Las Vegas (calzada occidental): Sentido norte – sur desde calle 24 hasta calle 1 sur, de 6:00 am - 9:30 am.

Avenida Las Vegas (calzada occidental): Sentido norte – sur desde calle 1 sur hasta glorieta Aguacatala (calle 12 sur), de 6:00 am - 9:30 am.

Avenida Las Vegas (calzada oriental): Sentido sur – norte desde calle 77 sur hasta calle 37 sur, de 7:00 am - 10:30 am.

Calle 37 sur: Sentido oriente – occidente desde avenida del Poblado hasta avenida Las Vegas, de 7:00 am - 10:30 am.

Avenida Las Vegas (calzada oriental): Sentido sur – norte desde calle 37 sur hasta glorieta Aguacatala (calle 12 sur), de 7:00 am - 11:00 am.

Avenida Las Vegas (calzada oriental): Sentido sur – norte desde glorieta Aguacatala (calle 12 sur) hasta calle 24, de 6:45 am - 11:30 am.

Avenida Industriales (calzada oriental): Sentido sur – norte desde calle 24 hasta carrera 52, de 7:00 am - 11:45 am.

Carrera 51 Bolívar: Sentido norte – sur desde calle 44 (San Juan) hasta carrera 54, de 7:00 am - 12:00 m.

Calle 44, San Juan (calzada sur): Sentido occidente – oriente desde carrera 58 hasta carrera 52 (San Juan), de 7:00 am - 12:00 m. El flujo por el deprimido permanece habilitado.

Carrera 55 (calzada occidental): Sentido norte – sur desde San Juan (calle 44) hasta avenida 33 (glorieta exposiciones), de 8:00 am - 10:15 am. Flujo desde el puente de Ferrocarril hasta puente Nutibara permanece habilitado.

Carrera 54: Sentido sur – norte desde avenida 33 (glorieta Exposiciones) hasta carrera 52 (Carabobo), de 8:00 am - 10:20 am.