Más de 170 mil usuarios se quedarán sin agua este fin de semana en el Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín, anunció que, con el propósito de continuar prestando el servicio de acueducto con calidad, realizarán unos trabajos en el sistema que incluye el cambio de válvula y el empalme de la nueva conducción que alimentará el tanque américa, con estas obras se verán afectados 170.274 usuarios del centro occidente de Medellín y algunos sectores de Itagüí que equivalen alrededor de 600 mil personas.

La interrupción del agua se realizará de manera escalonada 162.024.024 usuarios residenciales y 8.250 usuarios no residenciales, entre las 6:00 a.m. del domingo 21 de mayo a las 4:00 a.m. del lunes 21 de mayo con un promedio de 14 horas.

Algunas comunas de Medellín 11, 12, 13, 15 y 16, y 2 barrios del municipio de Itagüí: Colinas del Sur y Santa María 3.

Los barros que se verán afectados son: El Rincón, La Colina, La Hondonada, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos (San Cristóbal), Antonio Nariño, Veinte de Julio, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal, y Parque Juan Pablo II, entre otros.

Además, la empresa informó que "tendrá un Puesto de Mando Unificado Comercial, donde se coordinarán todas las labores para garantizar que los usuarios impactados por la interrupción accedan a agua potable".