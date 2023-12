Más de 2.000 víctimas en Medellín y Valle de Aburrá fueron reparadas por $20.000 millones

En Medellín se cumplió el acto de reparación a víctimas más grande de este año en Antioquia, como parte de tres jornadas consecutivas de notificación de indemnizaciones por 19.702 millones de pesos a 2.063 víctimas residentes en el Valle de Aburrá.

La mayoría sufrieron el desarraigo y las perdidas tras sufrir desplazamientos forzados. Y otros porque sus familiares fueron asesinados, desaparecidos o ellos mismos sobrevivieron a secuestros, torturas, lesiones que causaron discapacidad y delitos sexuales por grupos guerrilleros, autodefensas y bandas criminales.

Una de las personas que hoy son reparadas como reconocimiento a su resiliencia es Andrea Echavarría. Hace 26 años, varios hombres armados irrumpieron en su casa en Tarazá.

Lea también Congresistas Paola Holguín y Juan Espinal piden a Procuraduría frenar junta del Metro de Medellín

Ella no olvida cuando, “me apuntaron con unas armas en la cabeza y me dijeron que se iban a llevar a mis hijos. Yo no lo iba a permitir y les dije que para quitármelos me tienen que matar primero a mí”. La valiente madre logró evitar el reclutamiento forzado de tres adolescentes, pero la amenazaron para saliera del pueblo en un plazo de dos horas.

Desde ese momento comenzó una la lucha incansable de una madre cabeza de familia para sobrevivir con sus hijos en varios municipios. Pero en Zaragoza y, luego en La Caucana e Ituango, volvió a sufrir el desplazamiento por la violencia.

“Yo perdí mi casa y todo, salí con una maleta para cinco personas. Lo más importante fue que salvé la vida de mis hijos”, relató al recordar su acto de valentía y amor maternal.

Ahora reconstruye su vida en Medellín. Por eso la satisfacción que sintió cuando recibió de manos de la directora general de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, la carta de dignificación y la notificación de pago de la indemnización económica.

“A pesar todos los sufrimientos, esta es una ayuda que hay que aprovecharla al máximo y mi pensado es construir una vivienda para mis hijos y para mí”, afirmó Andrea.

Más noticias: Fiscalía archiva indagación contra la vicefiscal Martha Mancera por caso 'narcofiscales'

Entre miércoles y jueves de esta semana se realizan otras dos jornadas: una con enfoque diferencial étnico para indemnizar a 180 a afrocolombianos en Medellín, además de otras 483 víctimas de los municipios del Aburrá Norte y Sur.

Para procurar la inversión adecuada de esos dineros con vocación reparadora, la población fue orientada con la oferta interinstitucional para superar la vulnerabilidad que les causó la violencia, en temas de vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, fortalecimiento o emprendimiento para la generación de ingresos.