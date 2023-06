Más de 50 niñas y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas en Medellín

Durante el debate de control político a las instituciones encargadas de realizar y acompañar la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, realizado en el recinto del Concejo de Medellín, se presentaron cifras sobre esta problemática.

Según el reporte revelado en el debate, entre el primero de enero al 30 de mayo han sido reportadas y encontradas 53 niñas y adolescentes como desaparecidas y cinco corresponden a casos de explotación sexual.

Lea también: Gobierno no apoya que reforma a la salud se aplace para la próxima legislatura

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, informó que, "de 2020 a 2023 han reportado 634 casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, 25 mujeres han sido en rutadas de búsqueda, once han sido reportadas sin vida y 598 mujeres reportadas fueron encontradas con vida".

Dora Saldarriaga, concejal de Medellín, expresó que "existen unos sesgos de genero instalados en la institucionalidad y que no tienen contempladas cuales son las razones para que se desaparezcan más niñas y mujeres en condiciones precarizadas. Además, afirma que la clave de la política democrática no reside en la extensión del reconocimiento a cualquier persona en términos igualitarios, sino más bien, a la idea de que solamente cambiando la relación entre lo reconocible y lo no reconocible".

Le puede interesar: Advierten que la reforma a la salud podría quedar viciada

Daniel Duque, concejal de Medellín, afirmó que "muchas de las personas que desaparecen, particularmente las mujeres que son dadas por desaparecidas, terminan en otras ciudades y departamentos y por eso es importante la cooperación interinstitucional desde las diferentes ramas del Estado"

Cabe resaltar que en Antioquia han asesinado a 40 mujeres durante este 2023, donde determinaron que seis homicidios fueron feminicidios y el 60% de los casos corresponde al Valle de Aburrá.