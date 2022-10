Maximiliano: Se confirma que cuerpo hallado en Segovia corresponde al menor

Cabe recodar que este martes, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de libertad a seis presuntos integrantes de ‘Los Carneros’, implicados en la desaparición de Maximiliano, quien es buscado desde el pasado 21 de septiembre en el municipio de Remedios.

Dentro de los capturados y enviados a la cárcel, se encuentra la mamá, la abuela materna y el padrastro del niño. Las investigaciones de las autoridades dan cuenta de que todos los implicados en este caso harían parte de una secta satánica conocida como Los Carneros, quienes habrían utilizado al menor, como sacrificio, asegurando que estaba poseído por un espíritu malo.

La desaparición de Maximiliano

Los primeros en notar la ausencia de este alegre niño, fueron los profesores del colegio a donde asistía y luego de varias llamadas a la mamá, esta aseguró que sorpresivamente había desaparecido.

La mujer indicó que perdió a su hijo cuando lo envió a una tienda, pero tras el avance de la investigación de la Fiscalía, el caso dio un giro de 180 grados.

Supuestamente, la víctima caminó por las calles del corregimiento de La Cruzada hasta un establecimiento comercial, sin embargo, los tenderos negaron haber visto al menor aquel día.

Lea también: Pequeño Maximiliano fue entregado a secta satánica: la madre y cinco personas fueron capturadas

“Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado, nadie por ahí ni el niño ni nada”, relató la mamá de Maximiliano en su momento.

Vecinos del sector aseguraron que Maximiliano no estaba acostumbrado a vivir con la mamá y desde que su padre murió, pasó los días en la casa de su abuela paterna, sin embargo, la mujer reclamó la custodia en las primeras semanas de 2022. Incluso se habla de maltrato y violencia contra el menor, antes de su desaparición.