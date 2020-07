Medellín activa Clínica de la 80 por Alerta Naranja Hospitalaria

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que este lunes se abrirá la Clínica de La 80 como se tenía previsto en caso de declararse la Alerta Naranja Hospitalaria.

El mandatario local dijo a través de sus redes sociales, que "el uso de las instalaciones de la clínica de 22 mil metros cuadrados, se adquirió como préstamo gratuito (comodato), no costó un peso gracias al apoyo tanto del liquidador de la Clínica como del trabajo de la Alcaldía".



La Clínica de la 80 prestará servicios a toda la ciudad mejorando y potenciando la red hospitalaria pública y sería anexada al Hospital General de la ciudad, lo que lo convertiría en el centro de salud acreditado más grande, no sólo de Latinoamérica, sino de todo el continente, dijo el alcalde.



En su cuenta de Twitter, el mandatario local explicó que "ponerla en funcionamiento requirió de intenso trabajo de infraestructura por parte de la EDU. Reparación, arreglos y cambio de equipos dañados o robados. Lo más complejo de conseguir fueron las plantas de oxígeno, aires y sistema eléctrico".

Por su parte el concejal Alfredo Ramos explicó que "no se van a entregar las 170 camas UCI anunciadas para la antigua Clínica Saludcoop de la 80 como obligaba el contrato de $7.097 millones de la EDU. Se gastaron la plata en sótano y terraza, incompletos pisos 2, 5 y 6, y omitidos pisos 3 y 4".



Ramos Maya dijo que el contrato de adecuación física de la antigua clínica Saludcoop costó $7.097 millones, más otros dos contratos: uno para la parte eléctrica por $3.968 millones y otro para la interventoría por $549 millones.

A su turno el mandatario local respondió por medio de su cuenta de twitter que "hemos radicado ante el Fondo de Mitigación de Emergencias, solicitud formal para que su avalúo comercial se descuenten los 13 mil millones que se han invertido para adecuarlo y cualquier otra inversión que se haga en el marco de esta emergencia para salvar vidas".