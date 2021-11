Ante un eventual aumento en los contagios de coronavirus, Medellín implementaría un toque de queda para no vacunados, aseguró el alcalde Daniel Quintero. Entre tanto, descartó cierres en el comercio, pues la ciudad continúa con la reactivación de la economía, aún si se tiene en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El mandatario municipal aclaró que no habrá restricciones para los vacunados, son los no vacunados quienes no podrán ingresar a restaurantes, bares y demás establecimientos públicos y privados, que demanden aglomeración de personas. El carné de vacunación es obligatorio en la ciudad para disfrutar de todos los espacios públicos.

"Las restricciones serán en relación a las personas no vacunadas, van a tener problemas para entrar a restaurantes y distintos lugares públicos. Si la cosa se agrava, pues vamos a ponerle el toque de queda a ellos. Pero si eventualmente el problema de contagios llegara a aumentar y se concentrara en los no vacunado, las restricciones serán para ellos".

¿Cuarto pico?

Por el aumento de contagios, con casi 500 cada día, las autoridades sanitarias alertaron sobre un cuarto pico de la pandemia en Antioquia. A la fecha hay 3.348 casos activos y la ocupación UCI es del 83.87%.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que los contagios van en ascenso debido a que los ciudadanos se han relajado con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, descartó por ahora, restricciones o cierres en el comercio, debido al avance en la vacunación.

Antioquia cuenta con 1.017 camas UCI, pero a la fecha hay 853 ocupadas con 135 pacientes positivos por coronavirus, 35 sospechosos de tener el virus y 683 con otras patologías.