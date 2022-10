Medellín no tiene $800.000 millones para Tren del Río por no vender UNE, advierte alcalde Quintero

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, indicó que la Administración Distrital no podrá dar los recursos para el Tren del Río, que son 800.000 millones de pesos, por no haberse dado la venta de las acciones que tiene EPM en UNE.

Esto luego de que el ministro Guillermo Reyes, en su reciente visita a Antioquia, afirmara que se han presentado dificultades con la parte de recursos a los que se debe comprometer la ciudad, no obstante, en una carta había quedado consignado dicho compromiso.

El alcalde manifestó que la ciudad no contaría con los recursos, por el proyecto, que cayó en cinco ocasiones en el Concejo. Advirtió que habría una crisis financiera en el 2023.



"Es posible que quieran aplicar ahorita la depreciación de las acciones de Tigo, que nosotros las tenemos valoradas como a 64 pesos, pero en el mercado están en 14 pesos, lo que permitía la cláusula de protección del patrimonio público era poderlas vender a 64 pesos y hoy nos están pidiendo bajar a 14 pesos", dijo el mandatario.



"Si eso pasa, el próximo año tendríamos una crisis económica muy grande y no solo tendríamos que parar ese proyecto, sino muchos proyectos", agregó Quintero Calle.

El pronunciamiento de Quintero se dio durante los diálogos vinculantes en Medellín, con presencia de la ministra de las TIC, en Plaza Mayor.



"En este momento no tendríamos los recursos para hacerlo. Estamos mirando con otros actores si es posible que el detrimento patrimonial por la decisión del Centro Democrático queda para el otro año y no para este, de modo que no tengamos una crisis profunda el próximo año, si lo logramos tendríamos los recursos, si no, estaríamos en una crisis", detalló el alcalde.