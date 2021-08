Medellín reanudó aplicación de primeras dosis tras llegada de más vacunas anticovid

Cerca de 10.000 vacunas de la farmacéutica Moderna llegaron a Medellín, lo cual permitió reactivar el suministro de las primeras dosis en la ciudad, tras un día de suspender este proceso por escasez. Sin embargo, las autoridades consideran que el lote se agotará este jueves 12 de agosto.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, destacó que cada vez más personas están acudiendo a los puntos de vacunación, así que es necesario que el Gobierno Nacional envíe más dosis.

"Vamos a estar aplicándolas este jueves, es decir, ya tenemos para primeras y segundas dosis. Necesitamos un poco más para garantizar que este viernes se pueda continuar la inmunización. La ciudad supera las 2.100.000 dosis aplicadas y 1.000.000 de personas con el esquema completo. Las vacunas van a estar en todos los puntos de vacunación y haremos esfuerzos para que la ciudad sea priorizada en la distribución de vacunas", señaló.

El mandatario agregó que la interrupción en la vacunación no afectará el evento de ciudad. "A la Feria de las Flores no la para nadie. Al principio, nos decían que no se iba a poder hacer nada, pero acá estamos con unas cifras envidiables en la pandemia y en la ocupación de cuidados intensivos. Nosotros tuvimos hasta 1.069 camas y ahora estamos en 800 porque no hay demanda y eso muestra que la gente está juiciosa".

Los municipios de Envigado y Rionegro también tuvieron que suspender la aplicación de las primeras dosis por desabastecimiento. En Antioquia se han suministrado 4.498.000 vacunas, de las cuales, el 70 por ciento han sido en el Valle de Aburrá, donde se concentra el 80 por ciento de los contagios del departamento.