Medellín tendría medidas más restrictivas para el resto de la Semana Santa

"El Gobierno Nacional nos pidió que esperáramos hasta el martes. Podríamos evitar cierres adicionales si los mayores de 60 años y sus hijos se cuidan, se lavan las manos, se ponen el tapabocas y no van a aglomeraciones, y así no haríamos cierres jueves, viernes, sábado y domingo. Muchos creyeron que al vacunar al mayor de 80 años, los otros se podían ir de fiesta. Se confiaron y no sabían del peligro", señaló el mandatario.

Los antecedentes más cercanos estuvieron en Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, cuando la restricción a la movilidad fue de manera continua durante tres o cuatro días, incluyendo los festivos.

Medellín tiene una ocupación UCI del 94%. Hay un repunte en los contagios por día al pasar de un promedio de cerca de 300 a 1.100 en menos de un mes.

La población con más contagios tiene entre 20 y 29 años. El Poblado, Belén y La América son las tres comunas con más casos nuevos por cada mil habitantes, en la última semana.