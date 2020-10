Menor fue reportada como desaparecida en Bello, Antioquia

Lina Marcela Jimenez Rojas, de 17 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado viernes 25 de octubre en el barrio París Los Sauces de Bello, Norte del Valle de Aburrá.

Desde entonces, su familia no la ha visto, aseguran que es una estudiante juiciosa y cursa grado once. Su padre, don Eduardo Jimenez, dijo que su hija pertenece a una familia humilde, pero que no les falta nada. No tenía problemas con ella, pues es responsable.

Sostuvo que el pasado domingo recibió una llamada y ella, según él, muy temerosa dijo que se encontraba bien, pero no podía decir dónde se encontraba, razón por la que sus seres queridos solicitan ayuda de las autoridades para encontrarla lo más pronto posible.

"Ella desapareció desde el viernes, no tuvimos ningún problema en la casa. El domingo nos llamó, nos dijo que estaba bien, pero que no nos podía decir en dónde se encontraba. Nos pareció como si alguien la estuviera obligando a decir eso", expresó.

Su familia no recuerda qué ropa llevaba en el momento de su desaparición. En un principio creyeron que se había escapado para irse de paseo con unos amigos. Pero hasta ahora, no se tienen mayores detalles sobre su desaparición.

Apareció con vida

Entre tanto y después de 24 días, Anyi Carolina Tobón Monsalve, de 13 años de edad, regresó con su familia en Entrerríos, Norte de Antioquia. Sin mayores detalles, el colectivo Estamos Listas confirmó que la menor volvió sana y salva a su hogar.

Con el acompañamiento de las autoridades se adelantó el proceso de restablecimiento de derechos de la niña. Además, las revisiones y exámenes médicos para verificar que se encontrara en buen estado de salud.

Su abuela, María Tamayo Arango, encargada de su cuidado, recordó que en el momento de su desaparición, la niña fue vista por última vez cuando se subió a una mototaxi.

Aún no hay claridad sobre este hecho que causó preocupación entre los habitantes de ese municipio, donde las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los detalles de la desaparición.