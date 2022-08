Métricas Frías: Lo que se sabe de la muerte del rapero colombiano

El pasado viernes 26 de agosto, a través de un comunicado se anunció la muerte del músico colombiano Santiago Marín, más conocido como 'Métricas Frías'; uno de los raperos creadores del grupo musical 'Doble Porción'.

"Hoy no es un día normal, porque decidiste irte. Aunque no entendemos tu decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito. Tantos momentos juntos, este viaje increíble, y toda la música quedará para siempre. Somos tus hermanos, tus amigos de verdad, porque estar rodeado de gente no significa muchas amistades y felicidad. Tu familia siempre podrá contar con nosotros, porque tu familia es nuestra familia. Nos duele en lo más profundo no haber podido hacer más por ti, porque ver un hermano irse lentamente nos lastimó tanto como a ti mismo. Hoy el mundo se nos parte en mil pedazos y a partir de hoy nuestras vidas no serán las mismas donde sea que estés siempre llevaras un pedazo de nosotros y nosotros un pedazo tuyo. Nos quedamos con el recuerdo del niño noble que conocimos y la increíble persona que fuiste. Tranquilo bro aunque te fuiste,siempre serás inmortal. Con amor te despide MBZ.tu otra familia", expresaron los integrantes de Doble Porción.

Le puede interesar: Darío Gómez, 'El Rey del Despecho', una vida de tragedias y desamores