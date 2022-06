Miembros del Partido Verde denuncian amenazas en su contra en Antioquia

León Fredy Muñoz, representante a la Cámara por Antioquia (Partido verde) y cercano a la campaña de Gustavo Petro en el departamento, denunció en redes sociales que recibió amenazas antes de reunirse con jóvenes con quienes había programada una actividad durante el fin de semana en la sede de su partido del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Walter Serna, excandidato a la Cámara y militante de esta misma colectividad, también aseguró que recibió la intimidación en la que que se evidencia cómo la persona que amenaza conoce de dicho encuentro y le advierte a Salas y a Muñoz de forma sarcástica que están invitados a "su última reunión".

"Me place notificarle que ya los tenemos fichados tanto a su persona como al señor Walter Salas y a todo su equipo de trabajo (...) Los esperamos a todos en las 6:00 p.m. en la sede verde (...) allá (sic) los estaremos esperando. Estás cordialmente invitado a tu última reunión. Posdata, después no diga que no sabía, avísele a sus trabajadores, a las 6:00 nos vemos", decía el mensaje recibido a través de WhatsApp.

Frente a estos hechos, León Fredy Muñoz aseguró que no se van a dejar amedrentar y que van a continuar caminando y que las amenazas no importan "cuando se trata de vivir mejor y de tener más oportunidades (...) Sigan amenazando los que quieran seguir amenazando, nosotros seguimos caminando".

En las últimas horas, a través de un comunicado, el Partido Verde rechazó lo ocurrido y se solidarizó con los afectados. Además, le solicitó a las autoridades colombianas e internacionales las labores necesarias para identificar a quienes están detrás de las amenazas, así como las garantías necesarias para el ejercicio político.