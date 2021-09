Miles de migrantes haitianos en Necoclí, Antioquia acampan hasta en andenes de las casas

Miles de migrantes, la mayoría haitianos, siguen llegando hasta Necoclí (Antioquia) en busca de refugio para seguir avanzando hacia otros destinos. Gestión del Riesgo dice que las personas están acampando hasta en los andenes de las casas.

"Teníamos una capacidad para atender a 10.000 personas pero en este momento, superamos los 17.000. Creemos que este fin de semana vamos a llegar a las 22.000 personas", indicó César Zúñiga, director Gestión Del Riesgo en Necoclí en diálogo con RCN Radio.

Añadió que "ha sido una situación muy difícil porque estas personas están acampando en las playas y en los andenes de las casas. No tienen donde hacer sus necesidades y las hacen al aire libre. Es una situación muy compleja para ellos y para nosotros".

Reportó que en este momento no se están vendiendo tiquetes en lancha para los migrantes haitianos que desean llegar a Estados Unidos.

"No hay controles de ingreso a nuestro país. Vemos que por parte del gobierno nacional, no están cumpliendo y uno de sus compromisos era el de hacer controles. Eso es importante para que nosotros porque estamos viendo que los migrantes lleguen pero no se hacen controles", afirmó el funcionario.

En ese sentido, pidió mayor trabajo y coordinación por parte de entidades como la Cancillería colombiana. "No estamos diciendo que no lleguen, pero nuestro sistema de salud, hospital, está desbordado con la atención de los migrantes que llegan desde Haití", precisó Zúñiga.