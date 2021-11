Millonaria multa para EPM por retrasos en las obras de Hidroituango

La Superintendencia de Servicios Públicos impuso una sanción económica poco superior a $1.817 millones a EPM por los retrasos en Hidroituango, que ocasionaron que no comenzara a generar energía en diciembre de 2018 como se había pactado, incluso antes de la contingencia en el megaproyecto.

Sin mayores detalles, se conoció que la resolución fue emitida el pasado 18 de noviembre. EPM anunció que interpondrá todos los recursos que sean necesarios para controvertir dicha decisión.

Entre tanto, EPM reportó en el sistema de Información Relevante de la Superintendencia Financiera que la compañía habría incumplido con su compromiso estipulado en el cronograma inicial.

¿Negociación de la prórroga?

Las negociaciones entre EPM y el consorcio CCC Ituango, que construye Hidroituango, se centran básicamente en definir las condiciones y los términos de una prórroga del actual contrato que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que los contratistas ya tienen sobre el escritorio la propuesta formal de la prórroga, por un tiempo de ocho meses, pero hasta ahora no ha sido firmada por CCC Ituango.

“Ellos ya tienen una propuesta de prórroga en su escritorio de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen, porque no podrían, y mal harían en no firmar y presionarnos hasta el último minuto. Hoy está en la cancha de ellos, tiene una propuesta de continuidad de EPM”.

Cabe recordar que la Junta Directiva de EPM aprobó Vigencias Futuras Ordinarias para el año 2022, asignadas en forma directa a las obras principales de Hidroituango y quedó habilitada para proceder con dicha prórroga en los próximos días.