MinMinas nos aclaró que EPM no será intervenida: 'Fico' Gutiérrez

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, después de reunirse con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, señaló que se aclaró que no es cierto el rumor de que vaya a ser intervenida EPM y que, con esta cartera, se trabajará conjuntamente para evitar racionamiento de energía.

''El ministro aclaró que, básicamente no estarían pensando en esto, y encontramos esto de forma razonable, entendiendo que no existiría ninguna justificación técnica ni jurídica para una intervención en EPM... Ha sido una conversación buena respetuosa, y a lo que hemos llegado es que vamos a trabajar juntos en muchos temas'', fueron las palabras del alcalde de la capital antioqueña tras la reunión con el ministro, en la que también estuvo presente el gerente de la empresa, John Maya.

No obstante, el Alcalde señaló que una cosa es la posición del ministro, y otra la de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no solo en cuanto a EPM, sino también a sus filiales, por lo que trajo a colación a Hidroituango.

''El tema de, por ejemplo, poner en vilo o generar la duda sobre la estabilidad de Hidroituango, ¿qué ganamos con eso en este momento, si ni siquiera corresponde a un informe técnico?'', aseveró Gutiérrez, quien se dirigió al presidente Gustavo Petro diciéndole que sus palabras 'pesan', remitiéndose a las declaraciones del mandatario sobre el riesgo que para él representa este proyecto hidroeléctrico.

Por otro lado, el Alcalde de Medellín señaló que, en coordinación con el ministro de Minas y Energía se trabajará por no llegar a un racionamiento de energía, el cual por ahora no es necesario en la capital antioqueña, pero afirmó que se deben tomar medidas preventivas para no llegar a un escenario como ese.

En ese sentido, reiteró que es indispensable ahorrar agua y energía, dando el ejemplo también a los más pequeños, tomando baños cortos, desconectando los electrodomésticos, cerrando la llave cuando se realizan diferentes actividades como lavarse los dientes.