Mujer acusada de maltratar a azafata de Avianca rompió el silencio y contó su versión

En días anteriores un video que se hizo viral en redes sociales, generó la indignación de los colombianos, luego de que una mujer agrediera a una azafata de la aerolínea Avianca en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, porque le exigió el uso debido del tapabocas a la cual ella se negó y por lo cual no se le permitió el ingreso al avión.

Ante esto, la mujer que causó el ataque, habló en entrevista con reconocido medio de comunicación nacional, en la que contó su versión de los hechos y manifestó sentirse muy arrepentida por lo sucedido que se ofreció en disposición para hablar con la azafata y pedirle disculpas.

No obstante, la mujer comentó que primero le revisaron unos documentos del equipaje y momentos después la dejaron ingresar junto con su hijo

“Adelante están las chicas de Avianca, y una de ellas me dice: ‘Señora usted no puede seguir si no se pone tapabocas’. Yo le dijo en ese momento: ‘Listo espérame descargo la maleta”, contó la mujer protagonista del video viral.

Posteriormente contó que “Me puse el tapabocas y seguí mi camino. Cuando iba en la mitad del pasillo para ya entrar al avión, la señora me grita desde la puerta: ‘Señora, usted para dónde va si yo no le he dado la autorización para ingresar’. En ese momento le dije ‘Mira, ya me puse el tapabocas’. A lo que ella responde ‘Si yo no le autorizo el ingreso, usted no puede entrar al avión’.

Según lo que mencionó, momentos después de que todos los pasajeros abordaran, fue cuando se dio el bochornoso momento en que la azafata comienza a grabarla, donde asegura que la mujer la había tratado de agredir. Ante esto ella dijo que “cuando se vio la supuesta agresión, fue cuando yo le mando la mano al celular para que no grabara porque yo sabía que precisamente este tipo de cosas pueden pasar, que mostraran lo que les convenía para hacerse viral”.

Asimismo, exclamó que la respuesta por parte de la azafata fue “arrogante”, y lo que la hizo tomar esa reacción, es que, según ella, la trabajadora de la aerolínea se estaba burlando.

“En las cámaras se puede notar que yo me puse el tapabocas y que nunca hubo una agresión física”, resaltó la mujer que agregó que su mayor descontento se dio cuando se acercó a la oficina de Avianca para solucionar el tema, pero la supervisora ya se había enterado del hecho.

Por último, la mujer afirmó que “si yo tuviera la oportunidad de hablar con ella y decirle ‘Dime por favor, qué fue lo que sucedió realmente sin cambiar la versión’ Yo me disculpo, porque siento esta no fue la manera correcta. Estoy arrepentida'.