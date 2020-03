Mujer de 50 años, primer caso de coronavirus en Antioquia

Aislada en su casa en Medellín permanece una mujer de 50 años, quien estuvo de vacaciones en España y, al llegar al aeropuerto de Rionegro, presentó síntomas leves parecidos a un resfriado. La paciente, al sentir que no mejoraba, avisó a las autoridades de salud, quienes confirmaron que dio positivo al coronavirus, siendo el primer caso en Antioquia.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, explicó que, por ahora, ninguno de sus familiares tiene síntomas de sufrir la enfermedad. Dijo que la toma de sangre se hizo en la residencia de la mujer para evitar su traslado a un centro asistencial y así prevenir que se propague el virus.

"Esta persona consulta de forma inmediata, se hace la prueba en el hogar. Nosotros tenemos un protocolo para que las personas no vayan a consultar sino que vamos a sus casas. Le tomamos la muestra no solo a ella sino a su familia. Está bien, no tiene mayor problema. Es muy cuidadosa. Se mantiene en aislamiento domiciliario", señaló el mandatario local.

En el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro se dispuso de un lugar para el aislamiento de aeronaves cuyos pasajeros reporten síntomas asociados al COVID–19.

El primer caso confirmado fue el de una joven de 19 años, quien llegó a Bogotá, procedente de Italia, y el otro es el de un hombre de 34 años, de Buga, Valle del Cauca.

En Suramérica ya se han registrado casos en Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Perú.