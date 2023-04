Mujer que le hace conejo a taxis y restaurantes explica por qué lo hace: la tildan de descarada

Desde hace algunos meses, varios taxistas y dueños de restaurantes en Medellín tuvieron una incómoda situación con una mujer que cogió de costumbre pedir servicios o costosos platos para después buscar la forma de no pagar.

Se han conocido videos en los que se evidencia como le reclaman a la mujer. En las imágenes se logra apreciar como el chofer del vehículo le hace reclamos a la mujer para que le cancele la carrera por más de $30.000, mientras ella se encuentra, sentada, en el lobby de un hotel al que la trasladó.

Incluso la mujer ha hecho lo mismo al subirse a los buses, y los ciudadanos que la han visto se preguntan si tiene algún problema mental para repetir esta conducta.

La joven siempre usa la misma táctica con los taxis. Se baja y dice que ya regresaba a pagar la carrera, porque va a retirar, pero nunca vuelve. No obstante, ya la han perseguido y han descubierto. La situación es similar con los restaurantes.

La joven explica que pasa

La joven se llama Daniela Alzate, tiene 31 años y, según su familia, tiene un trastorno de bipolaridad diagnosticado y desde noviembre del año pasado han recibido quejas de este tipo.

En días pasados, la misma Alzate publicó un par de videos en el que explica por qué no paga los servicios que pide, pero sus argumentos no han convencido a los internautas que no le creen lo que dice y además la tildan de descarada.

La joven asegura que actualmente está embarazada y que el papá de su bebé está fuera del país. Explico que quedó embarazada de un irlandés y le perdió el rastro, y el estar llevando su embarazo sin ningún apoyo le ha traído problemas económicos, razón por la que da su primera justificación para no pagar,

Asimismo, Alzate que en otras ocasiones se negó a pagar por comidas porque aseguran que le prestaron un mal servicio por lo que ella no está obligada a pagar por ello.

Finalmente, la joven pidió la ayuda de los internautas para encontrar al papá de su bebé, dado que en su condición no puede trabajar.

Video de las explicaciones de Daniela Alzate