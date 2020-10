Mujeres recuerdan cómo sobrevivieron hace 18 años a la Operación Orión

Escondidas debajo de las camas, así tuvieron que refugiarse muchas familias de la Comuna 13 de Medellín hace 18 años durante la Operación Orión. Las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad, colectivo que nació a raíz de estos hechos, recordaron cómo vivieron la incursión militar urbana más grande del país ocurrida el 16 y 17 de octubre de 2002.

En un conversatorio virtual, Esperanza Gómez contó que las paredes de su casa quedaron destruidas por los impactos de balas.

"Mis hijos que llamaban al trabajo y me decían que no fuera a ir porque había una balacera muy horrible, entonces me tenía que ir a dormir donde una compañera porque no podía entrar. Muchas veces estábamos dormidos y nos teníamos que meter debajo de las camas", dijo.

Luz Elena Galeano, quien tiene a su esposo desaparecido, les inventó una historia a sus hijas para que se tranquilizaran durante las balaceras. "Yo les decía a mis hijas que eso era gente que estaba jugando para que no sintieran más temor. Las acostaba en el piso y las tapaba con almohadas para que no sintieran las balas".

Adriana Zapata, quien trabajaba en el Centro de Medellín, recordó que casi pierde un hijo en medio de los enfrentamientos.

"Ese tiempo fue muy duro para mis hijos y para mí. Balas por aquí y balas por allá. No nos podíamos sentar ni en el corredor porque llegaban las balas y casi me matan ahí a un hijo", dijo la mujer.

Este viernes 16 de octubre, a las 6 de la tarde, habrá un acto simbólico en la cancha de San Javier, donde se leerán algunos de los mensajes que la gente envió a los habitantes en la twitteratón llamada ‘Cartas a la Comuna 13’.

Después habrá una ‘Serenata de la Memoria’. Las actividades se podrán seguir online debido a las restricciones por la pandemia.