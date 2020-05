Niña con leucemia necesita trasplante de su padre varado en Perú

En el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín permanece una niña de 7 años de edad, enferma de leucemia. Pese a que su madre le donó la médula hace dos años, la paciente recayó hace una semana, y ahora se podría salvar su vida con el tejido de su padre. Sin embargo, el hombre está varado en Perú, no tiene trabajo y tampoco puede viajar por la pandemia del coronavirus.

Diana Catalina Mazo, madre de la niña, pidió ayuda urgente al Gobierno Nacional debido a que el padre de su hija no tiene los recursos para pagar el tiquete del vuelo que saldrá el próximo 1 de junio desde Lima. El hombre tendría que cumplir una cuarentena en Colombia.

"Lo ideal es que el papá sea el donante de la médula porque conmigo no funcionó y queremos darle esa oportunidad a mi hija (...). Yo necesito un colaboración para que él viaje a Medellín. Mi niña sufre de una leucemia de alto riesgo y pido que la Cancillería me ayude por favor para que él venga lo más pronto posible para el trasplante de mi niña. Hay un vuelo que sale el 1 de junio desde Lima, pero no tiene dinero para el tiquete", expresó la mujer.

Se trata de una carrera contra el tiempo porque lo ideal sería que la niña reciba el trasplante de la médula de su padre en un mes. Mientras llega el donante, la paciente está sometida a quimioterapia debido a que la recaída de la enfermedad es de un 95 por ciento, según sus familiares. Además, tiene fiebre, vómito y problemas de presión.